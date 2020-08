EU dreigt met verlengen tarieven op Chinees en Taiwanees staal

dinsdag 25 augustus 2020 , 10:51

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Unie dreigt de tarieven op roestvrijstaal uit China en Taiwan te verlengen. Dit nadat Europese producenten hebben gevraagd om een langere bescherming tegen het dumpen van staal op de Europese markt. Huidige afspraken vervallen op 28 augustus.

De Europese Commissie onderzoekt of maatregelen moeten worden verlengd en aangescherpt. De angst bestaat dat Chinese en Taiwanese producenten staal, dat wordt gebruikt in onder meer liften, ketels, tanks, keukenapparatuur, onder de kostprijs in de Europese markt zetten.

Europese staalmakers hebben eind mei een verzoek ingediend voor verlening van de afspraken, omdat herhaling van de dumpingpraktijken bij het versoepelen van de regels op de loer ligt. Onderzoek naar de kwestie kan tot 15 maanden duren. Tot dit is afgerond blijven de huidige tarieven in stand.

