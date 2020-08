'Coronasteun EU positief voor tech, energie en transport'

maandag 24 augustus 2020 , 14:11

LONDEN (ANP)- Het crisisnoodpakket van de Europese Unie van 750 miljard euro betekent vooral goed nieuws voor kredietverstrekkers in de tech- en telecomsector. Verder worden duurzame initiatieven in energie en transport als onderdeel van de steun als kredietpositief bestempeld, zo oordeelt kredietbeoordelaar Moody's na onderzoek.

Volgens de firma zal het Europese herstelplan landen aanmoedigen om duurzame langetermijnfinancieringen te doen. Ook omdat de EU de klimaatverandering wil aanpakken. Als alles volgens plan wordt uitgevoerd, zal dat een impuls geven aan een breed economisch herstel dat de vraag naar goederen en diensten in alle sectoren zal ondersteunen, aldus Moody's. Details over de uitwerking van de noodsteun ontbreken nog of zijn nog afhankelijk van goedkeuringen.

Investeringen in infrastructuur voor betere connectiviteit en een sterkere technologische aanwezigheid in Europa zullen de telecom- en technologische sectoren ondersteunen. De geleidelijke invoering van directe overheidsfinanciering van de telecominfrastructuur en andere maatregelen zal daarbij volgens de onderzoekers een positief effect hebben op het krediet van de Europese telecombedrijven.

Voor nutsbedrijven zullen EU-subsidies voor specifieke groene energieprojecten de druk op kapitaaluitgaven gedeeltelijk verlichten. Daarbij zullen kapitaaluitgaven in de nutssector blijven toenemen ten opzichte van de huidige niveau's door de focus op groen. Het overgrote deel van deze investeringen zal volgens Moody's worden gedaan in duurzame energie en netwerken.

Het EU-herstelfonds zal voor 390 miljard euro aan subsidies en 360 miljard aan leningen bestaan. In de meerjarenbegroting van de EU voor 2021-2027 is veel aandacht voor zaken als klimaat, hergebruik van grondstoffen en digitalisering.

