Merkel twijfelt aan Zuid-Amerikaans handelsverdrag

maandag 24 augustus 2020 , 14:45

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC) - Angela Merkel heeft 'ernstige twijfels' over de uitvoering van het EU-handelsverdrag met de Mercosur landen, vanwege de ontbossing in het Amazone gebied. Dit heeft Merkel's woordvoerder, Steffen Seibert, afgelopen vrijdag laten weten.

De overeenkomst tussen de EU en de Zuid-Amerikaanse landen Argentinië, Brazilië, Uruguay en Paraguay (Mercosur), is vorig jaar door de EU ondertekend, maar moet nog worden geratificeerd door de nationale parlementen van de lidstaten. Duitsland was een van de belangrijkste initiatiefnemers van de handelsovereenkomst, maar nu blijkt ook Merkel te twijfelen over het Mercosur verdrag. Eerder hebben het Oostenrijkse en Nederlandse parlement het akkoord in de huidige vorm verworpen. Ook Frankrijk, België, Luxemburg en Ierland hebben kritiek geuit op het handelsverdrag.

Ondanks Jair Bolsonaro's verzekering dat zijn regering het Amazone gebied beschermt, was er een stijging in de ontbossing van ongeveer 35% sinds Bolsonaro president werd begin 2019. Het land dat vrijkomt door het kappen en het platbranden van delen van de Amazone wordt voornamelijk gebruikt voor het verbouwen van maïs en soja voor de veevoerindustrie. Het Mercosur handelsverdrag zou het mogelijk maken om meer vlees en soja tegen lagere prijzen te importeren vanuit Zuid-Amerika. Hierdoor zal de vraag groeien, wat hoogstwaarschijnlijk zal leiden tot meer ontbossing.

Bron: Pluimveeweb, Frankfurter Allgemeine, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Terug naar boven