Vereniging Eigen Huis: Europese taxatieregels jagen huiseigenaren op kosten

AMSTERDAM (ANP) - Huiseigenaren zijn straks honderden euro's meer kwijt aan taxaties. De nieuwe Europese richtlijn voor woningtaxaties jaagt huizenbezitters op kosten zonder dat het hen voordeel oplevert. Dat concludeert de Vereniging Eigen Huis (VEH), die toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) oproept op te komen voor Nederlandse huiseigenaren.

Vanaf juni volgend jaar moet een huiseigenaar voor iedere nieuwe hypotheek of wijziging van zijn lopende hypotheek een traditioneel taxatierapport laten maken. Dit is dan bijvoorbeeld het geval bij een verbouwing of bij het oversluiten van de hypotheek vanwege rentevoordelen. Zo'n rapport is vele malen duurder dan de werkwijze nu waarbij in veel gevallen sprake is van een modelmatige taxatie. Soms is een waardebepaling in zijn geheel niet nodig.

Volgens de VEH kost een fysiek taxatierapport, waarbij de taxateur het hele huis opmeet en beoordeelt, 400 tot 500 euro. Als dit straks voor elke hypotheekwijziging nodig is, loopt de rekening snel op. Dit terwijl je niets aan die taxaties hebt, concludeert de vereniging, die spreekt van een disproportioneel zware maatregel voor de Nederlandse hypotheekmarkt.

DNB moet voor eind augustus bij de Europese bankautoriteit EBA aangeven of het op elementen van de richtlijn wil afwijken. Dit is volgens de huiseigenarenvereniging mogelijk, omdat er geen sprake is van wetgeving. "Omdat de Europese richtlijn alleen van toepassing is op banken mogen verzekeraars en regiepartijen wel modelmatige waardebepalingen blijven accepteren", aldus de VEH. "Deze marktverstoring is een argument om voor een afwijking van de taxatierichtlijn te pleiten." Volgens de VEH lijkt het er echter niet op dat DNB in actie wil komen.

Een woordvoerder van DNB geeft aan dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken. "Zonder vooruit te willen lopen op wat de EBA mogelijk later bekend gaat maken over de wijze waarop de toezichthouders om zullen gaan met de regelgeving, is het geschetste scenario wat ons betreft op dit moment niet aan de orde", laat hij in een reactie weten. "We hebben er enige mate van vertrouwen in dat er een oplossing kan komen die slim gebruikmaakt van modellen en algoritmes om de kosten laag te houden, maar zonder daar blind op te vertrouwen."

Banken zelf zitten er in ieder geval niet op te wachten dat mensen straks honderden euro's extra kwijt zouden zijn. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) maakt zich er hard voor dat het zogeheten modelmatig taxeren, zoals dat nu gebeurt, mogelijk blijft. Dat werkt in Nederland goed, laat de organisatie weten.

