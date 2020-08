Borrell: Wit-Rusland moet geen 'tweede Oekraïne' worden

zondag 23 augustus 2020 , 14:38

Bron: The Council of the European Union

MADRID (ANP/AFP) - De Europese Unie moet ervoor waken dat de situatie in Wit-Rusland, net als die in Oekraïne zes jaar geleden, tot spanningen en conflicten met Rusland leidt. Dat zegt EU-buitenlandchef Josep Borell tegen de Spaanse krant El País. Volgens hem moet de EU onderhandelen met de autoritaire president Aleksandr Loekasjenko, die vooralsnog weigert te vertrekken.

De Europese Unie erkent de uitslag van de Wit-Russische presidentsverkiezingen van 9 augustus niet. Loekasjenko zou die hebben gewonnen met 80 procent van de stemmen, maar de democratisch gezinde oppositie zegt dat er verkiezingsfraude is gepleegd. Loekasjenko zoekt ondertussen steun van zijn collega Vladimir Poetin in Moskou.

Met het schetsen van zijn nachtmerriescenario, verwees Borell naar de Russische annexatie van het Oekraïense schiereiland Krim in 2014. Die volgde op de val van de pro-Russische, autoritaire president Viktor Janoekovitsj, die na maanden pro-Europese demonstraties werd afgezet.

"De spanning tussen Europa en Rusland is opgelost met geweervuur, geweld en een desintegratie van Oekraïens grondgebied die nog steeds voortduurt", aldus Borell. "Het probleem van de Wit-Russen is niet om te moeten kiezen tussen Rusland en Europa, maar om vrijheid en democratie te krijgen", vervolgde hij.

Borell benadrukte dat het nodig is om de dialoog met president Loekasjenko voort te zetten en vergeleek de Wit-Russische dictator met diens Venezolaanse ambtsgenoot Nicolas Maduro, die ook te maken heeft met massale protesten en die ook met geweld onderdrukt.

"Maduro en Loekasjenko bevinden zich in precies dezelfde situatie. We erkennen niet dat ze legitiem zijn gekozen. Of we het nu leuk vinden of niet, ze controleren de regering en we moeten met hen in gesprek blijven, ondanks dat we hun democratische legitimiteit niet erkennen", aldus de hoogste EU-diplomaat.

Terug naar boven