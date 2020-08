Merkel en Macron: aanvallen op soevereiniteit EU-lidstaten worden niet geaccepteerd

vrijdag 21 augustus 2020 , 11:25

DEN HAAG (PDC) - Naar aanleiding van de escalerende situatie rond Turkije en Griekenland in het Oost-Middelandse Zeegebied hebben de Duitse bondkanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron gezamenlijk verklaard dat ze te allen tijde de Europese soevereiniteit en stabiliteit in de regio willen garanderen. Macron zei dat Duitsland en Frankrijk hetzelfde strategische doel hebben, ondanks dat het respectievelijke plan van aanpak nog wel eens wil verschillen.

Er is onrust rond Turkije sinds een controversiële overeenkomst tussen het land met Libië over het afbakenen van maritieme zones in de regio. Deze afbakening maakten Turkije en Libië na de ontdekking van nieuwe energiebronnen. Ankara stuurde hierop een vaartuig, begeleid door de Turkse marine, op een verkenningstocht in Griekse territoriale wateren. Hoewel Turkije claimt dat er alleen geopereerd word in Turkse wateren, is Griekenland van mening dat de Griekse soevereiniteit ermee wordt geschonden.

Merkel en Macron ontmoetten elkaar op 20 augustus voor besprekingen in Fort de Brégancon, het traditionale zomerverblijf van Franse staatshoofden. Naast de Turks-Griekse kwestie kwam ook de vermeende vergiftiging van de Russische oppositieleider Navalny ter sprake. Beide landen boden hem zowel politiek asiel als medische ondersteuning aan. "We hopen boven alles dat hij gered kan worden en we zullen alle noodzakelijke hulp aanleveren die gevraagd word om dit te bewerkstelligen" aldus Macron.

Bron: Politico, EURActiv

