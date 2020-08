Europese Commissie sluit deal met Duitse vaccinfabrikant

donderdag 20 augustus 2020 , 12:40

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft een overeenkomst gesloten met het Duitse farmaceutische bedrijf CureVac over de levering van een vaccin tegen het coronvirus. Het gaat om 225 miljoen doses die de EU-lidstaten kunnen kopen als het vaccin effectief en veilig blijkt te zijn.

Het is de vierde deal die de commissie met vaccinfabrikanten heeft gesloten. De nieuwe afspraken "vergroten onze kans op het verkrijgen van een effectief middel voor Europeanen en de wereld", aldus de commissie.

Het Duitse bedrijf kreeg eerder deze zomer een gunstige lening van de Europese Investeringsbank (EIB) van 75 miljoen euro voor de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus. Volgens commissievoorzitter Ursula von der Leyen gaan onderhandelingen met andere farmaceuten door. "Elke gespreksronde die we met de farmaceutische industrie afsluiten brengt ons dichterbij het verslaan van dit virus."

Eerder maakte de commissie al afspraken met AstraZeneca en Janssen Vaccines in Leiden, in beide gevallen voor 400 miljoen doses, en met de farmaceuten Sanofi en GlaxoSmithKline (GSK) voor 300 miljoen doses.

Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië sloten overigens in juni al een deal over het vaccin dat de universiteit van Oxford en AstraZeneca ontwikkelen. Dit viertal, verenigd in de zogeheten Inclusieve Vaccin Alliantie, koopt 300 miljoen doses als blijkt dat het vaccin werkt en veilig is. Die deal is inmiddels overgenomen door de Europese Commissie.

