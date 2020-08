Groeiende EU-zorgen over spanningen rond Turkse boringen

woensdag 19 augustus 2020 , 17:38

BRUSSEL (ANP) - De EU maakt zich steeds meer zorgen over de groeiende spanningen rond Turkse proefboringen naar gas en olie in de oostelijke Middellandse Zee en over de relatie met Turkije. Het is dringend nodig dat de zaak, die door de Griekse en Cypriotische leiders tijdens de digitale EU-top op tafel werd gelegd, de-escaleert, concludeert EU-voorzitter Charles Michel. Vorige week stuurde Turkije oorlogsschepen mee met een onderzoeksschip dat bij het Griekse eiland Kastellorizo naar nieuwe bronnen speurt.

Bondskanselier Angela Merkel noemde de oplopende spanningen "zeer gevaarlijk" en pleitte voor dialoog. De EU-leiders verklaarden zich volledig solidair met Griekenland en Cyprus, aldus Michel. De EU heeft Ankara al meerdere keren gewaarschuwd voor "illegale booractiviteiten" in het gebied maar Turkije zegt zijn "rechten en belangen" in de regio te verdedigen.

De kwestie wordt volgende week besproken door de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. Eind september buigen de EU-leiders zich er weer over. "Alle opties liggen dan op tafel", aldus Michel. Eerder dit jaar legde de EU sancties op aan twee Turken die betrokken zijn bij boringen nabij Cyprus. Frankrijk is Griekenland al te hulp geschoten met marineschepen.

President Erdogan reageerde op de EU-top met de mededeling dat de proefboringen doorgaan en Turkije niet "voor piraten" zal zwichten.

Persbureau Bloomberg meldde woensdag op basis van bronnen dat Turkije een energie-ontdekking heeft gedaan in de Zwarte Zee. Waarschijnlijk gaat het om aardgas. Erdogan heeft gezegd dat hij vrijdag "goed nieuws" voor de Turkse bevolking gaat aankondigen, waarbij hij waarschijnlijk verwijst naar de energievondst. Volgens hem zal daardoor een nieuw tijdperk aanbreken voor het land.

