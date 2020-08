EU-leiders spreken Poetin over Wit-Rusland

dinsdag 18 augustus 2020 , 17:02

BRUSSEL/PARIJS/BERLIJN/MOSKOU (ANP) - De Russische president Vladimir Poetin heeft dinsdag meerdere Europese leiders aan de lijn gehad om de gespannen situatie in Wit-Rusland te bespreken. Een dag voor een EU-top over de kwestie maakte Poetin duidelijk dat bemoeienis met interne Wit-Russische zaken of druk op het leiderschap in Minsk onaanvaardbaar is. Zowel de Duitse bondskanselier Merkel als de Franse president Macron kreeg die boodschap uit Moskou.

Ook Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, sprak met Poetin. "Alleen vreedzame en een echt inclusieve dialoog kan de crisis in Wit-Rusland oplossen", twitterde Michel. In het gesprek van ongeveer 30 minuten uitte Michel volgens een EU-official de bezorgdheid van de EU over de onregelmatigheden bij de presidentsverkiezingen en het geweld tegen demonstranten. Zij spraken verder over de beste manier om een "intra-Wit-Russische dialoog" aan te moedigen. Daarbij kwam het aanbod van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) om te bemiddelen tussen de partijen in Wit-Rusland ter sprake.

In zijn uitnodigingsbrief aan de EU-regeringsleiders schreef Michel dat het Wit-Russische volk het recht heeft zelf zijn toekomst te bepalen en dat het leiderschap van het land de wil van de bevolking moet weerspiegelen. Ook hij sprak zich uit tegen bemoeienis van buitenaf. De aanleiding daarvoor is dat Moskou positief heeft gereageerd op een verzoek om steun van de Wit-Russische president Loekasjenko.

