Werkgevers roepen bedrijven op om zich op brexit voor te bereiden

DEN HAAG (ANP) - Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben opnieuw een oproep aan bedrijven gedaan om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de brexit. Want hoewel de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk nog bezig zijn, ziet het er volgens hen op dit moment niet naar uit dat er op tijd een deal zal komen.

Dit betekent dat de Britten met ingang van 1 januari de Europese interne markt verlaten en dat er onvermijdelijk grens- en handelsbelemmeringen ontstaan voor ondernemers, stellen de organisaties. Ze adviseren bedrijven die handel drijven met Groot-Brittannië met behulp van nieuwe uitlegdocumenten van de Europese Commissie, zogeheten readiness notes, goed te kijken welke specifieke maatregelen ze nog kunnen nemen.

"Voor ondernemers is het van belang zo snel mogelijk alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen", zo wordt gewaarschuwd. "Alleen dan zullen de Europese Commissie en de Nederlandse overheid te hulp schieten, mochten ondernemers in de problemen raken."

Wat betreft de douaneformaliteiten maakt het eigenlijk niet zoveel uit of er straks een handelsakkoord is. Die zijn hoe dan ook noodzakelijk. Een deal vermindert alleen de administratieve lasten en tarieven, maar neemt deze niet volledig weg. Ondernemers die zelf handel drijven met het Verenigd Koninkrijk doen er goed aan om de pagina’s van de Nederlandse en Britse douane in de gaten te houden. Waar de Britse overheid heeft aangegeven in het eerste halfjaar soepel om te gaan met controles - om zo de grootste verstoringen te proberen te voorkomen - heeft de EU al aangekondigd dit niet te doen.

