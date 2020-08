EU-regeringsleiders vergaderen woensdag over Wit-Rusland

maandag 17 augustus 2020 , 13:34

BRUSSEL (ANP) - De regeringsleiders van de EU-landen vergaderen woensdag per video over de situatie in Wit-Rusland. Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, heeft dat maandag bekendgemaakt.

"Het Wit-Russische volk heeft het recht om te beslissen over zijn eigen toekomst en zelf een leider te kiezen", twitterde Michel. "Geweld tegen demonstranten is onaanvaardbaar en kan niet worden toegestaan."

De EU-landen kondigden vrijdag sancties aan tegen Wit-Russische functionarissen die betrokken zijn bij het geweld en de veronderstelde verkiezingsfraude.

De snelle ontwikkelingen na de als frauduleus bestempelde herverkiezing van president Loekasjenko rechtvaardigen een EU-top, laat een bron in Brussel weten. Zo demonstreerden zondag meer dan 100.000 Wit-Russen tegen de stembusuitslag, het geweld en de vele arrestaties.

De verkiezingen waren onvrij en oneerlijk, oordeelden de EU-landen eerder al. Zij willen hertelling van de stemmen of nieuwe verkiezingen. "De unie wil een belangrijke boodschap van solidariteit sturen aan de Wit-Russische bevolking", aldus de bron.

De leiders van de grote fracties in het Europees Parlement roepen maandag in een gezamenlijke verklaring op tot nieuwe verkiezingen onder toezicht van onafhankelijke waarnemers. "Wij prijzen de mensen in Wit-Rusland voor hun moed en vasthoudendheid en steunen krachtig hun wens voor democratische verandering en vrijheid", schrijven zij, het geweld en de "marteling" van vreedzame demonstranten veroordelend.

Loekasjenko ziet buitenlandse machten achter de protesten en heeft troepen naar de grens gestuurd voor oefeningen. De Russische president Poetin heeft positief geantwoord op een verzoek om steun van zijn buurman. De fractieleiders in het EU-parlement roepen Rusland op af te zien van openlijke of geheime bemoeienis. EU-instellingen en de lidstaten krijgen de oproep "waakzaam" te reageren op eventuele Russische acties.

