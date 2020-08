Duitse minister wil langer door met steun voor behoud van banen

maandag 17 augustus 2020 , 7:54

Bron: © Jochem Hemink

BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz heeft voorgesteld om langer door te gaan met de Duitse steunregeling om bedrijven te helpen werknemers in dienst te houden. Hij wil de maatregel verlengen tot een periode van 24 maanden, wat de regering in Berlijn volgens Scholz rond de 10 miljard euro zou kosten.

Bij de Duitse vergoedingsregeling voor arbeidstijdsverkorting neemt de overheid in eerste instantie 60 procent van iemands nettoloon voor haar rekening, voor mensen met kinderen zelfs 67 procent. Na enkele maanden gaan de vergoedingspercentages wat omhoog.

Deze steun is nu nog beperkt tot maximaal twaalf maanden. Scholz werd zondag in een televisieprogramma gevraagd of de kosten van een langere dekking dichter bij 100 miljard euro of 10 miljard euro zouden liggen. Toen zei de bewindsman: "rond de laatste mogelijkheid, iets minder".

Duitsland wordt net als andere Europese landen hard geraakt door de coronacrisis. De economie van de oosterburen is in het tweede kwartaal met meer dan 10 procent gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal, werd eind vorige maand al bekend. Het ging om de sterkste krimp voor Duitsland sinds het begin van de metingen in 1970. Volgens de meest recente cijfers bedroeg de werkloosheid in juli 6,4 procent. Dat is het hoogste niveau in bijna vijf jaar.

