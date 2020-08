Pompeo tekent overeenkomst voor 1000 extra Amerikaanse militairen in Polen

zaterdag 15 augustus 2020 , 11:44

© Europese Unie, 2016. Foto: Cristof Echard

WARSCHAU (ANP/DPA) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft in Warschau een overeenkomst getekend met zijn collega van Defensie in Polen, Mariusz Blaszczak, over de legering van nog eens duizend militairen. Er zijn al 4500 Amerikaanse militairen in Polen gelegerd. Het akkoord is onderdeel van Amerikaanse plannen de troepenmacht in Europa anders te verdelen en in te krimpen.

Pompeo wordt ook ontvangen door de Poolse president Andrzej Duda. Het is de vijfde en laatste dag van Pompeo's reis door Centraal- en Oost-Europese landen. Hij heeft Tsjechië, Slovenië en Oostenrijk bezocht voor hij in Polen arriveerde. Het was pas de derde buitenlandse reis van Pompeo sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

