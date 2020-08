Zomerreces bijna voorbij: wat gebeurt er in het Europees Parlement komend najaar?

vrijdag 14 augustus 2020 , 13:32

Bron: Wikicommons/David Iliff

DEN HAAG (PDC) - Het Europees Parlement is nog enkele weken op zomerreces, maar het duurt niet lang meer tot de werkzaamheden in Europa weer losbarsten. Na een voorjaar dat door COVID-19 beheerst werd, lijkt het er nu op dat er in het najaar ook ruimte is voor andere initiatieven en onderwerpen. Het Europees Parlement zal in de komende weken aan een grote diversiteit aan onderwerpen aandacht besteden.

De belangrijkste stemmingen betreffen dit najaar onder andere de Green Deal, de meerjarenbegroting en een eventueel Brexit-akkoord. Elk van deze onderwerpen zal door de redactie van Europa-Nu.nl nauwgezet gevolgd worden. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de onderwerpen in de Europese Unie in het najaar van 2020.

MFK 2021-2027 en het herstelfonds uit de coronacrisis

De gesloten deal in de Europese Raad zal opnieuw worden besproken in het Parlement, nadat de eerste versie van de meerjarenbegroting door het Parlement is afgewezen. Voor de meerjarenbegroting is het noodzakelijk dat het Europees Parlement instemt.

Europese Green Deal

In september zal de Parlementaire milieucommissie (ENVI) stemmen over de nieuwe klimaatwet die de Europese Commissie heeft voorgesteld, onder leiding van verantwoordelijk Eurocommissaris Frans Timmermans. Deze wet moet ervoor zorgen dat de Europese Unie in 2050 klimaatneutraal kan worden. De stemming in het parlement vindt waarschijnlijk in oktober plaats.

Digitale toekomst

De Commissie heeft aangekondigd dat er eind dit jaar een voorstel zal liggen om de interne digitale markt te versterken. Dit als onderdeel van de Europese Digitale Strategie. De betrokken commissies zullen hier in september over stemmen.

Brexit

Eind dit jaar loopt de huidige transitieperiode af, nadat de Britten per 31 januari van dit jaar de EU hebben verlaten. Op dit moment zijn de Brexit-onderhandelingen in volle gang, maar is er nog geen akkoord bereikt. Over een eventueel akkoord moet het Parlement sowieso stemmen voordat het van kracht wordt. De transitieperiode kan niet meer worden verlengd.

Toekomst van Europa

In dit nieuwe initiatief staan de veranderingen centraal die de EU beter moeten voorbereiden op de toekomst. Oorspronkelijk stond deze conferentie voor mei dit jaar gepland, maar deze is uitgesteld vanwege de coronacrisis. De conferentie kan een looptijd van twee jaar hebben.

Industriebeleid

In maart dit jaar presenteerde de Commissie een nieuwe strategie om Europese bedrijven te helpen met hun overstap naar een klimaatneutrale en digitale toekomst. De stemming in het Parlement vindt vermoedelijk in november plaats.

Landbouwbeleid

De stemming over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zal pas plaatsvinden nadat er gestemd is over de meerjarenbegroting.

Migratie

Zodra er een akkoord is bereikt over de meerjarenbegroting, zal de Commissie met een nieuw migratiepact komen. Dat zal dan behandeld worden in het Europees Parlement.

Treinreizen in de EU

De Commissie heeft al aangegeven aan nieuwe regels te werken die de rechten van treinpassagiers moeten waarborgen. Het betreft hier onder andere een hogere compensatie voor reizigers die vertraging hebben opgelopen en een betere assistentie voor mensen met een handicap.

Crowdfunding

De Europese markt voor crowdfunding is nog onderontwikkeld. Daarom presenteerde de commissie in 2018 al een voorstel om hiervoor gemeenschappelijke regels op te stellen. Inmiddels is hier een akkoord over bereikt tussen de Commissie en de Raad. Het is nog niet bekend wanneer het Parlement hierover stemt.

Bron: Europees Parlement

Terug naar boven