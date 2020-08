Franse president ontvangt Duitse leider Merkel in zijn fort

vrijdag 14 augustus 2020 , 13:03

Bron: The Council of the European Union

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse president Macron ontvangt de Duitse leider Merkel op 20 augustus in zijn fort aan de Middellandse Zee. Het is de eerste keer dat een Franse president de bondskanselier Merkel uitnodigt op het zomerverblijf aan de Cote d'Azur, meldt het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het departement benadrukt daarmee het "uitzonderlijke karakter" van de ontmoeting.

Het wordt geen vakantieuitstapje maar een werkbezoek. De leiders van de twee machtigste lidstaten van de Europese Unie gaan zich buigen over de coronacrisis, de Europese begroting, de gevolgen van het Britse vertrek uit de EU, de explosie in Libanon en andere actuele zaken.

Het fort van Brégançon ligt op een eilandje tussen Toulon en Saint Tropez. Macron en zijn vrouw zouden dol zijn op het historische complex dat in de jaren zestig presidentieel buitenverblijf is geworden. De president besprak hier de brexit met de toenmalige Britse premier Theresa May en een jaar geleden was zijn Russische ambtgenoot Poetin te gast op het eilandje. In 1985 ontving president Mitterrand er bondskanselier Kohl.

