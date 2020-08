Europese Commissie sluit opnieuw deal met fabrikant voor Covid-19-vaccin

vrijdag 14 augustus 2020 , 12:23

Bron: © PDC

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft met een derde farmaceut afspraken gemaakt over de levering van een vaccin tegen Covid-19 als dat effectief en veilig blijkt te zijn. Er is een eerste akkoord over 400 miljoen doses gesloten met AstraZeneca, maakte commissievoorzitter Ursula vrijdag bekend.

Donderdag werden de eerste onderhandelingen met Janssen Vaccines in Leiden afgerond. Als de ontwikkeling van dat vaccin goed verloopt, kunnen de EU-lidstaten tot 400 miljoen vaccins kopen. Uit tests zijn al eerste positieve resultaten naar voren gekomen.

Twee weken geleden maakte de Europese Commissie al afspraken over een vaccin van de farmaceuten Sanofi en GlaxoSmithKline (GSK). Daarbij gaat het om 300 miljoen doses. Het dagelijks bestuur van de EU is nog in gesprek met andere vaccinfabrikanten.

Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië sloten overigens in juni al een deal over het vaccin dat de universiteit van Oxford en AstraZeneca ontwikkelen. Dit viertal, verenigd in de zogeheten Inclusieve Vaccin Alliantie, koopt 300 miljoen doses als blijkt dat het vaccin werkt en veilig is. Zij gaven na kritiek aan samen te gaan werken met de Europese Commissie.

Terug naar boven