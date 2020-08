Von der Leyen bepleit extra sancties tegen Wit-Rusland

vrijdag 14 augustus 2020 , 11:50

BRUSSEL (ANP) - De voorzitter van de Europese Commissie pleit voor meer strafmaatregelen tegen Wit-Rusland. "We hebben extra sancties nodig tegen degenen die democratische waarden of mensenrechten schenden", twitterde Ursula von der Leyen vrijdag voorafgaand aan video-overleg van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken.

Von der Leyen zegt erop te vertrouwen dat de ministers krachtige steun uitspreken voor de rechten van de Wit-Russische bevolking op democratie en vrijheid.

Niet alle lidstaten zijn uit op nieuwe strafmaatregelen tegen het regime van de herkozen president Loekasjenko en willen eerst de dialoog aangaan met het dictatoriale regime, dat protesten zeer hardhandig de kop indrukt.

Nederland zal vrijdag tijdens het overleg pleiten voor het opvoeren van de druk op Wit-Rusland. Het kabinet wil dat er "met spoed" een onderzoek komt naar "gerichte maatregelen tegen personen die verantwoordelijk zijn voor de verkiezingsfraude en het geweld van de afgelopen dagen", schreef minister Stef Blok aan de Tweede Kamer. Hij wil ook dat de Europese steun aan Wit-Rusland kritisch wordt bekeken. Van belang is dat de Wit-Russische bevolking en maatschappelijke organisaties daar niet door worden geraakt.

De EU versoepelde haar sancties tegen Wit-Rusland in 2016, nadat de laatste zes politieke gevangenen waren vrijgelaten. Loekasjenko en 169 van zijn landgenoten, werden toen van de sanctielijst gehaald. Daar staan nog vier Wit-Russen op, die 20 jaar geleden betrokken waren bij de verdwijning van vier personen.

Verder geldt nog altijd een wapenembargo tegen Wit-Rusland. Ook producten die kunnen worden gebruikt om de bevolking te onderdrukken mogen niet worden uitgevoerd naar het land.

Mochten de ministers het politiek eens worden over uitbreiding van de sancties, dan moet daar later nog een formeel besluit over vallen.

