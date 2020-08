donderdag 13 augustus 2020 , 16:12

LONDEN (ANP/DPA) - Zeker 3,5 miljoen EU-burgers mogen in Groot-Brittannië blijven na het vertrek van dat land uit de Europese Unie (EU). Zij dienden een aanvraag in voor een verblijfsvergunning, zodat ze na de brexit niet weg hoeven.

Twee miljoen aanvragen zijn meteen goedgekeurd, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bijna 1,5 miljoen aanvragers kregen een tijdelijk verblijfsrecht. Slechts 4600 aanvragen werden afgewezen. Bijna 35.000 waren ongeldig of zijn ingetrokken. Er zijn nog bijna 300.000 aanvragen in behandeling.

Het gaat om mensen die ook volgend jaar nog in Groot-Brittannië willen blijven na de brexit van 31 januari. De rest van dit jaar geldt een overgangsperiode waarin EU-burgers, zoals voorheen, grotendeels zonder beperkingen in het land kunnen wonen en werken. Daarna is dus een verblijfsvergunning vereist.

Tussen Londen en Brussel is afgesproken dat EU-burgers die al in het land wonen, het recht moeten krijgen om zich er te vestigen. Iedereen die meer dan vijf jaar in het land woont, kan directe goedkeuring verwachten.

