Amerikanen handhaven hogere importheffingen op toestellen Airbus

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse overheid houdt vast aan de hogere importheffing op toestellen van Airbus en andere Europese producten. Daarmee zijn toenaderingspogingen van Europese zijde in het slepende conflict met de VS rond de vliegtuigbouwer tot dusver vruchteloos gebleken.

De VS verhoogden eerder dit jaar de importheffing op toestellen van Airbus van 10 procent naar 15 procent wegens vermeende illegale overheidssteun. Ook voerden de Amerikanen invoerheffingen in tegen Europese voedselproducten, wijn en drank. De Europese Unie en de Amerikaanse regering liggen al jarenlang overhoop over subsidies voor Airbus.

Vorig jaar stelde de Wereldhandelsorganisatie (WTO) de Amerikanen in het gelijk en gaf toestemming om op 7,5 miljard dollar aan Europese export strafheffingen te mogen invoeren. De Verenigde Staten maakten gebruik van die mogelijkheid. Vorige maand liet Airbus weten dat het de rentetarieven van leningen van Frankrijk en Spanje zou laten verhogen in een poging om de Amerikaanse tarieven terug te draaien.

Handelsgezant voor het Witte Huis Robert Lighthizer heeft gezegd dat de vliegtuigbouwer en de Europese Unie nog niet genoeg hebben gedaan om aan de besluiten van de Wereldhandelsorganisatie te voldoen. Daarom handhaaft Washington de huidige tarieven. De Amerikanen willen opnieuw in gesprek om te proberen een langetermijnoplossing te vinden. Airbus heeft laten weten de beslissing van de VS "ten zeerste te betreuren".

De Europese Commissie heeft laten weten tevreden te zijn dat de Amerikanen hebben besloten om de tarieven op Europese producten niet te verhogen. Een woordvoerder zei dat de inspanningen om tot een oplossing te komen moeten worden opgevoerd.

