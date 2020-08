China versoepelt toegangsvoorwaarden voor Europeanen

woensdag 12 augustus 2020 , 7:07

PEKING (ANP/AFP) - China heeft de toegangsvoorwaarden voor burgers van 36 Europese landen versoepeld. Wie al een Chinese verblijfsvergunning heeft, kan nu makkelijker een visum krijgen. Sommige Europeanen met een Chinese verblijfsvergunning zijn als gevolg van de coronapandemie de afgelopen vier maanden in het buitenland gestrand nadat China de grenzen had gesloten voor de meeste Europeanen.

China, waar het nieuwe coronavirus eind 2019 voor het eerst de kop op stak, sloot eind maart zijn grenzen toen de epidemie in eigen land tot stilstand kwam maar zich naar veel landen verspreidde. Buitenlanders met een Chinese verblijfsvergunning strandden daardoor buiten het land toen zij niet naar China konden terugkeren.

Meerdere Chinese ambassades in Europa, waaronder de Chinese ambassade in Nederland, hebben woensdag een verklaring op hun website gepubliceerd waarin staat dat mensen met een geldige verblijfsvergunning nu "gratis een Chinees visum kunnen aanvragen".

Sinds eind maart kunnen sommige buitenlanders zoals diplomaten, zakenmensen, technici of leraren naar China terugkeren. Daarbij was wel een uitnodigingsbrief van de lokale autoriteiten vereist. Die was moeilijk verkrijgbaar, en voor het visum moest betaald worden.

Volgens de gegevens van Johns Hopkins University is het nieuwe coronavirus in China bij 88.939 personen vastgesteld. In het land zijn 4693 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting met het longvirus.

