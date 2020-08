Belgische mededingingsautoriteit keurt overname Corendon goed

maandag 10 augustus 2020 , 15:47

BRUSSEL (ANP) - De overname van reisorganisatie Corendon door het Zweedse Triton krijgt de goedkeuring van de Belgische mededingingsautoriteit. Die ziet in de deal geen concurrentiebezwaren voor de markt voor pakketreizen.

De Europese Commissie verwees het onderzoek naar de overname in december naar de nationale markttoezichthouders in België en Nederland. De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) liet vorige maand weten dat meer onderzoek nodig is.

Triton maakte eerder dit jaar bekend Corendon via een fusie met Sunweb over te nemen. Sunweb en Corendon zijn beide grote aanbieders van pakketreizen, en op deze markt is in Nederland de enige andere grote speler TUI.

De vermindering van de concurrentie kan mogelijk leiden tot duurdere of minder goede pakketreizen voor vakantiegangers, aldus de ACM. Die stelt dat Sunweb en Corendon samen mogelijk zo groot zijn dat andere aanbieders moeilijker vliegtuigstoelen kunnen boeken voor hun pakketreizen.

Terug naar boven