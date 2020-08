EU waarschuwt voor verstikking vrije pers in Hongkong

maandag 10 augustus 2020 , 14:57

BRUSSEL (ANP) - De arrestatie van de Hongkongse uitgever Jimmy Lai voedt de vrees dat de nieuwe veiligheidswet wordt gebruikt om de vrijheid van meningsuiting en de media in Hong Kong te verstikken, stelt de Europese Unie. De autoriteiten in Hongkong moeten de persvrijheid en andere rechten en vrijheden ten volle beschermen, zegt de woordvoerder van EU-buitenlandchef Josep Borrell in een verklaring.

Lai, de oprichter van de krant Apple Daily en prominent lid van de democratiseringsbeweging, werd gearresteerd op verdenking van samenspanning met buitenlandse machten en fraude. Kantoren van de krant zijn binnengevallen. Ook leden van Lais familie zijn opgepakt.

De EU waarschuwt al langer voor de gevolgen van de veiligheidswet waarmee China zijn macht in de voormalige Britse kroonkolonie vergroot. De EU-landen besloten onlangs tot exportbeperkingen voor producten die kunnen worden gebruikt om protesten te onderdrukken of de communicatie te controleren.

In de EU-verklaring wordt er nog eens op gewezen dat persvrijheid en pluralisme pijlers van de democratie zijn.

