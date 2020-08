Begrotingseisen Stabiliteits- en Groeipact mogelijk ook in 2021 opgeschort

maandag 10 augustus 2020 , 11:30

DEN HAAG (PDC) - De EU-eisen aan de nationale begrotingen worden mogelijk in 2021 ook nog opgeschort. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis heeft dit bevestigd aan de Financial Times. Dit jaar besloot de Europese Commissie al om de regels, die deel uitmaken van het Stabiliteits- en Groeipact, op te schorten vanwege de coronacrisis.

In het Stabiliteits- en Groeipact hebben lidstaten afgesproken dat hun begrotingen in evenwicht moeten zijn. Het begrotingstekort mag niet boven de drie procent van het BBP komen en ook de staatsschuld van een lidstaat mag niet meer dan 60 procent van het BBP bedragen. Deze eisen worden echter lang niet altijd gehaald. Vooral Zuid-Europese landen als Spanje en Italië hebben moeite om hieraan te voldoen. Volgens de regels van de Europese Commissie mogen de eisen tijdelijk worden losgelaten, bijvoorbeeld als er sprake is van een financiële crisis.

Dombrovskis geeft nu aan dat hij verwacht dat de coronacrisis nog langer duurt. Hiermee neemt volgens hem de economische onzekerheid toe. Dombrovskis denkt verder dat de begrotingseisen in de toekomst wellicht versimpeld kunnen worden, omdat deze volgens hem lastig zijn toe te passen tijdens een crisis.

De Raad Economische Zaken moet nog spreken over het eventuele opschorten van de begrotingseisen.

Bron: Financial Times

