Protesten en botsingen met politie in Wit-Rusland

MINSK (ANP/AFP/RTR/DPA) - Op diverse plekken in Wit-Rusland zijn zondagavond en -nacht mensen de straat opgegaan na afloop van de presidentsverkiezingen die door president Alexander Loekasjenko zouden zijn gewonnen. In de hoofdstad Minsk kwam het tot botsingen tussen de politie en demonstranten. Getuigen beschrijven chaotische taferelen in de hoofdstad, met schreeuwende demonstranten, toeterende auto's en loeiende sirenes. Inmiddels zou de rust enigszins zijn teruggekeerd.

De protesten zijn gericht tegen verkiezingsfraude en een door de autoriteiten aangekondigde overwinning voor president Alexander Loekasjenko. Er kwamen aanvankelijk geen reacties van hem of de verkiezingscommissie 's avonds. Daarentegen vierden aanhangers van de presidentskandidaat Tichanovskaja de overwinning van de 37-jarige op Loekasjenko bij individuele stembureaus in het land. Alleen al in Minsk zou ze in 20 stembureaus hebben gewonnen.

Zelfs uren na het einde van de stemming waren er geen eerste officiële resultaten van de verkiezingscommissie. De website van de centrale verkiezingscommissie was niet meer beschikbaar. Individuele lokale verkiezingscommissies verschenen voor de menigte en maakten de resultaten bekend waaruit bleek dat president Loekasjenko een ernstige nederlaag had geleden. Gemiddeld behaalde Tichanovskaja tussen 80 en 90 procent van de stemmen.

Video's uit Minsk toonden mensen die barricades bouwden uit afvalcontainers. Er waren tienduizenden mensen in de straten van de hoofdstad. Duizenden mensen marcheerden door de straten in afzonderlijke delen van het land tussen EU-lid Polen en Rusland, onder het roepen van "Lang leve Wit-Rusland!"

Diverse mensen zouden gewond zijn geraakt bij botsingen met de politie en tientallen mensen werden gearresteerd, hoewel het ministerie van Binnenlandse Zaken gewonden ontkende.

Na uren van chaos in Minsk citeerde staatspersbureau Belta het ministerie van Binnenlandse Zaken dat "de politie de situatie onder controle heeft". Ales Bialiatski, het hoofd van de prominente mensenrechtengroep Viasna, beschuldigde de politie ervan buitensporig geweld te gebruiken tegen de voornamelijk jonge demonstranten. "De politie reageerde met onevenredige hardheid en gebruikte haar volle kracht", zei hij tegen persbureau AFP.

Volgens de officiële exitpoll won de Wit-Russische leider Alexander Loekasjenko de presidentsverkiezingen van zondag met 79,7 procent van de stemmen, waarmee hij een zesde ambtstermijn veiligstelde. Loekasjenko's belangrijkste uitdager van de oppositie, Svetlana Tichanovskaja, werd volgens de peiling tweede met 6,8 procent. Ze liet weten de uitslag niet te accepteren.

Vrijwel niemand gelooft dat het er eerlijk aan toe is gegaan. Onafhankelijke onderzoeken in het buitenland suggereerden dat 71 procent voor Tichanovskaja en 10 procent voor Loekasjenko dichter bij de werkelijkheid is.

