Bente Becker (VVD): "Het Europese asielbeleid moet op de schop"

DEN HAAG (PDC) - Het Europese asielbeleid moet veel strenger ingericht worden om de instroom van migranten in de Europese Unie in de hand te houden. Dat stelt Tweede Kamerlid Bente Becker vandaag in een opiniestuk in de Telegraaf. De VVD-politica wil de oversteek via de Middellandse Zee ontmoedigen door het huidige asielloket aan de grens op te heffen. "Ik heb het kabinet gevraagd om een plan voor het zelf controleren van de grenzen in zo’n crisis. Maar liever komt het zover niet."

Becker stelt in de Telegraaf dat er aan de buitengrenzen van de EU te slecht wordt geregistreerd, waardoor het Europese asielbeleid veel gaten vertoond en migranten zonder registratie uiteindelijk in Noord-Europa aan het asielloket komen. De Europese Commissie heeft onlangs kenbaar gemaakt na te denken over een buitengrensprocedure, waardoor buiten de EU-grenzen al onderscheid gemaakt wordt tussen vluchtelingen en niet-vluchtelingen. Dit noemt Becker een goede eerste stap, maar zou volgens haar geen einde maken aan de vele pogingen om de Middellandse Zee over te steken.

Becker pleit samen met Europarlementariër Malik Azmani (ook VVD) voor een gecontroleerd systeem dat uitgaat van opvang in de regio. Zij wil dat het kabinet daar het initiatief in neemt: "We hebben als Nederland het Europees herstelpakket ten goede kunnen keren. Dat moeten we ook doen met het Europees asielstelsel." Coalitiepartner D66 gaf bij monde van Maarten Groothuizen (asielwoordvoerder) via Twitter al aan weinig in de plannen van het VVD-kamerlid te zien.

