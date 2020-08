Europarlementariër Samira Rafaela (D66) lanceert met Renew Europe actieplan geweld tegen vrouwen

donderdag 6 augustus 2020 , 12:10

DEN HAAG (PDC) - Op het initiatief van onder andere Europarlementariër Samira Rafaela (D66) heeft Renew Europe een actieplan gelanceerd om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. Rafaela stelt in haar bericht dat de Europese Unie staat voor mensenrechten, gendergelijkheid, gelijke kansen en dat het daarom nodig is dat de EU opstaat voor de bescherming van vrouwen.

Een onderdeel van het actieplan is om voortgang te maken in het ratificeren van de Istanboel Conventie, een verdrag gericht op het voorkomen van geweld tegen vrouwen. Zes lidstaten hebben het verdrag nog niet geratificeerd en Polen besloot op 20 juli 2020 uit het verdrag te stappen, omdat het niet zou passen bij de zogenoemde Poolse familiewaarden. Renew Europe stelt voor om de voorwaarden uit het MFK en het herstelfonds hiervoor te gebruiken tegen Polen.

Rafaela wil met Renew Europe snel systematische afspraken maken over het beschermen van vrouwen tegen geweld. Daarom heeft de groep een protocol gelanceerd om geweld tegen vrouwen tijdens noodsituaties zoals de coronacrisis te stoppen en slachtoffers te ondersteunen.

Bron: Tweet van Renew Europe met bijhorend artikel in de euobserver

✋Violence against women has worryingly increased during the lock-down measures due to #COVID19. Renew Europe says enough!

🙋‍♀️ @samiraraf: "We need to understand that women’s rights are human rights!"

📰 Read more: https://t.co/SFu7Afr9d8 pic.twitter.com/cXpYXLBxPr