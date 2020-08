Voormalig SP-Europarlementariër Liotard overleden

dinsdag 4 augustus 2020 , 16:40

BRUSSEL (ANP) - Oud-Europarlementariër voor de SP Kartika Liotard is overleden. Dat meldt de parlementsfractie verenigd links (GUE/NGL), waar zij vicevoorzitter van is geweest. "We herdenken Kartika liefdevol voor haar trotse strijd voor mensenrechten en bescherming van het milieu. Ze zal erg gemist worden", aldus de partij.

Liotard nam in 2004 plaats in het Europees Parlement namens de Socialistische Partij en werd in 2009 herkozen. Ze hield zich onder meer bezig met dierenwelzijn, bijensterfte, pensioenwetgeving en voedselveiligheid. Ook kwam ze in het geweer tegen subsidiëring van de tabaksteelt in Europa.

Na onenigheid over onder meer de portefeuilleverdeling, de aanstelling van medewerkers en de salarisafdrachtregeling ging ze in 2010 verder als onafhankelijke Europarlementariër, maar bleef wel aangesloten bij verenigd links. Na de Europese verkiezingen in 2014 verliet ze het parlement.

Liotard is 49 jaar geworden.

