Bundesbank akkoord met onderbouwing ECB voor opkoopprogramma PSPP

DEN HAAG (PDC) - De Duitse Bundesbank is akkoord gegaan met de onderbouwing van de Europese Centrale Bank (ECB) voor het opkoopprogramma Public Sector Purchases Program (PSPP). Met dit programma koopt de ECB staatsobligaties op, onder andere om geld in de markten te pompen en de inflatie te beïnvloeden.

In mei dit jaar stelde het Duits Constitutioneel Hof in Karlsruhe dat het opkoopprogramma deels in strijd zou zijn met de Duitse grondwet, omdat de ECB niet volgens Europese verdragen zou handelen. Daarbij stelde het Constitutioneel Hof een ultimatum van drie maanden aan de ECB om op het oordeel te reageren. Als dit niet zou gebeuren, zou de Bundesbank de aankopen die de bank voor PSPP doet, moeten stoppen.

Bundesbank-president Weidmann zei dat het Constitutioneel Hof met zijn oordeel duidelijk heeft aangegeven hoe met het opkoopprogramma voldoende afstand kan worden gehouden van monetaire staatsfinanciering. De ECB liet na het oordeel weten dat ze aan het opkoopprogramma vasthoudt.

Via de Duitse regering sluisde Weidmann onlangs ongepubliceerde ECB-documenten door aan het parlement, dat vervolgens in zeer korte tijd besloot dat het opkoopprogramma PSPP nu wel voldoende onderbouwd was. Afgelopen maandag meldde een Duitse krant dat Bundesbank-president Weidmann het zo ook goed vindt en de vereisten van het Constitutionele Hof vervuld zijn. Het Hof heeft laten weten dat het zijn handen er vanaf zou trekken, mits de Bundesbank dan ook akkoord zou gaan. Dat is nu gebeurd.

