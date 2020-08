Vakbonden willen dat overheid budget ontwikkelingssamenwerking op peil houdt

dinsdag 4 augustus 2020 , 11:23

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse vakbonden FNV en CNV en ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vragen het kabinet het budget voor internationale handel en ontwikkelingssamenwerking niet te korten. Bijna 2,5 miljoen Nederlandse banen zijn afhankelijk van handel met het buitenland, stellen de organisaties.

Het op korte termijn vrijmaken van extra middelen uit algemene fondsen voor de bestrijding van de coronacrisis is van belang, maar uiteindelijk ondergeschikt aan een duurzame, serieuze inzet op ontwikkelingssamenwerking op de lange termijn. Die structurele inzet blijft de komende jaren voor internationaal economisch herstel hard nodig, zo beargumenteren de vier organisaties in een oproep aan minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken).

"We lopen het risico op een groot verlies aan banen als we hier geen blijvende investeringen doen. Minister Kaag schreef in een analyse dat circa 27.000 Nederlandse bedrijven die buiten de EU actief zijn, hard geraakt zullen worden. Dat maakt dat wij deze oproep doen", zegt Han Busker, voorzitter van de FNV.

