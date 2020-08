EU en Britten praten komende maanden verder over brexit

vrijdag 31 juli 2020 , 18:25

Bron: European Commission

LONDEN (ANP/RTR) - De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk praten tot begin oktober verder over hun onderlinge handelsrelatie na de brexit. Dat heeft de Britse hoofdonderhandelaar David Frost laten weten. "De onderhandelingsrondes vinden plaats in augustus en in september, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen", aldus een document dat hij op Twitter plaatste.

Onlangs werd een onderhandelingsronde tussen de twee nog afgebroken met "aanzienlijke meningsverschillen". Daarmee was de kans verkeken dat er eind juli al een akkoord zou liggen, zoals de Britse premier Boris Johnson eigenlijk had gehoopt.

De Europese brexitonderhandelaar Michel Barnier oogde toen vrij geïrriteerd op een persconferentie. Volgens de Fransman stelde het Verenigd Koninkrijk zich te stug op bij onderhandelingen over eerlijke concurrentie tussen de twee handelsblokken, afspraken over staatssteun en de toegang van Europese vissers tot Britse wateren. Dat "maakt een handelsovereenkomst, op dit moment, onwaarschijnlijk", stelde hij.

Barnier waarschuwde verder voor "frictie" tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU als er geen handelsovereenkomst is voor het einde van dit jaar. Dan eindigt de overgangsfase na de brexit. Zonder handelsakkoord gaan dan automatisch de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) gelden, met invoerheffingen voor veel goederen tot gevolg.

