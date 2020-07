Brandbrief luchtvaartbranche over wildgroei reisbeperkingen

vrijdag 31 juli 2020 , 14:06

BRUSSEL/GENÈVE (ANP) - Luchtvaartmaatschappijen en vliegvelden in Europa zijn erg ontstemd over de reisbeperkingen en quarantainemaatregelen die EU-landen invoeren om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ze roepen de lidstaten op die in te trekken. In een brandbrief aan Europese regeringsleiders, verantwoordelijke ministers en de Europese Commissie hebben de brancheorganisaties ACI, A4E en IATA hun "diepe zorgen" geuit over het vermeende gebrek aan coherent en wetenschappelijk onderbouwd beleid.

Allerlei landen hebben in de piek van het zomerseizoen quarantaineverplichtingen ingesteld na een bezoek aan een Europese regio waar veel besmettingen zijn vastgesteld. Volgens de organisaties zijn veel van dergelijke maatregelen strijdig met principes van de Wereldgezondheidsorganisaties WHO en het Europese centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Bovendien brengen ze de economie veel schade toe.

De zwaar door de coronacrisis getroffen luchtvaartbranche roept de lidstaten en het Verenigd Koninkrijk daarom opnieuw op hun benadering te coördineren en wetenschappelijk te funderen, mede om het consumentenvertrouwen niet verder te schaden. Zomaar een heel land in de ban doen zou geen optie moeten zijn en tot quarantaine zou pas als laatste maatregel moeten worden besloten.

De drie organisaties wijzen op opties als track-and-tracesystemen om besmette personen op te sporen en te volgen. De apps die verschillende landen hiervoor hebben ontwikkeld zouden op elkaar moeten worden afgestemd zodat ze ook grensoverschrijdend nuttig zijn, is een ander verzoek.

