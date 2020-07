Kroatisch parlement keurt nieuwe regering goed

vrijdag 31 juli 2020 , 9:55

Bron: Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.

DEN HAAG (PDC) - Op donderdag 23 juli jongstleden heeft het Kroatische parlement het vertrouwen gegeven aan de nieuwe regering onder leiding van premier Andrej Plenkovic. Plenkovic, van de centrumrechtse partij de Kroatische Democratische Unie (HDZ), kan met zijn team nu dus aan de slag in Kroatië.

Het is de tweede regering op rij voor premier Plenkovic. Naast drie vicepremiers van de HDZ, is ook de etnisch-Servische Boris Milosevic van de Onafhankelijke Democratische Servische Partij (SDSS) vicepremier. Hij zal de Servische etnische minderheid vertegenwoordigen.

Het hoofddoel van de regering Plenkovic is de komende maanden om de Kroatische economie uit de coronacrisis te halen, die hard is getroffen doordat het land voornamelijk afhankelijk is van toerisme. Ook wil de regering het welzijn van de burgers beschermen, mede door het gemiddelde inkomen te verhogen en de inkomstenbelasting en de btw te verlagen.

Bron: Kroatisch Parlement

