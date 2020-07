Steun uit Brussel voor Poolse lhbt-gemeenschap

donderdag 30 juli 2020 , 15:12

BRUSSEL (ANP) - De voorzitter van de Europese Commissie heeft steun uitgesproken voor seksuele minderheden, die met name in Polen onder vuur liggen. In dat land hebben tientallen gemeenten zogenoemde lhbt-vrije zones ingevoerd.

Ursula von der Leyen zegt zich hard te blijven maken voor een "Unie van Gelijkheid". "Onze verdragen garanderen dat iedereen in Europa vrij is om te zijn wie ze zijn, te leven waar ze dat graag willen, lief te hebben wie ze willen en zoveel te ambiëren als ze willen", schreef de Duitse op Twitter.

In de meest conservatieve delen van Polen, met name in het zuidoosten, hebben gemeenten en lokale overheden zichzelf vrij verklaard van de "lhbt-ideologie" of zich uitgesproken voor "familierechten" . EU-commissaris Helena Dalli (Gelijkheid) maakte deze week bekend de aanvraag van zes van deze gemeenten voor een bijdrage uit het Europese fonds voor partnergemeenten af te wijzen.

Met een bijdrage van maximaal 25.000 euro kunnen gemeenten een ‘zusterband’ aangaan met een stad in een ander Europees land, ook wel jumelage genoemd. "EU-waarden en fundamentele rechten moeten worden gerespecteerd door de lidstaten en hun autoriteiten", motiveerde Dalli haar besluit.

De Europese Commissie sprak zich al eerder uit tegen discriminatie en haat tegen lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders (lhbt). Het Europees Parlement riep de Poolse autoriteiten in december op een einde maken aan de lhbt-vrije zones.

