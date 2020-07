Turkije stuurt tweede schip naar Cyprus op zoek naar olie en gas

donderdag 30 juli 2020 , 14:02

NICOSIA/BRUSSEL (ANP/DPA) - Turkije heeft een tweede schip naar de wateren bij Cyprus gestuurd om te zoeken naar gas en olie. Het land doet dat ondanks de kritiek van de EU op de zoektocht.

Het schip Barbaros ligt sinds donderdag ten oosten van Cyprus, blijkt uit waarnemingen van een Turks navigatiestation. Een ander Turks schip, de Yavuz, is al maanden aan het werk ten zuidwesten van het eiland in de Middellandse Zee.

Energiebedrijven hebben de afgelopen jaren gasvelden in de zeebodem rond Cyprus ontdekt en zijn in opdracht van de Cypriotische regering in Nicosia met boringen begonnen. Dat leidde tot oplopende spanningen tussen Ankara en Nicosia. Turkije erkent het EU-land Cyprus niet. Turkije bezette Noord-Cyprus in 1974 en claimt dat dit een onafhankelijke staat is. Ankara wijst het zoeken naar aardgas zonder toestemming van het Turkse deel van Cyprus af en zoekt zelf.

De EU heeft Turkije al gezegd dat het schepen die naar energiebronnen zoeken onmiddellijk moet weghalen uit de exclusieve Europese wateren. Turkije bestrijdt dat er zulke exclusieve wateren bestaan en zegt dat het de belangen van Noord-Cyprus vertegenwoordigt.

De EU legde in februari sancties op aan twee leidinggevenden van de Turkish Petroleum Corporation die betrokken zijn bij de gasboringen bij Cyprus. Hun Europese bankrekeningen zijn bevroren en ze mogen niet naar Europa reizen. Het is voor het eerst dat de EU dergelijke strafmaatregelen neemt tegen de kandidaat-lidstaat Turkije.

Een woordvoerder van de Europese Commissie keurde de nieuwe stap van Turkije donderdag af. Hij tekende aan dat de regio behoefte heeft aan stabiliteit, en niet aan "escalatie en toenemende spanningen".

Eerder deze week stopte Turkije tijdelijk met zoeken naar gas en olie in de buurt van een klein Grieks eiland in de Egeïsche Zee vanwege de spanningen die door de actie opliepen. Het land wacht de uitkomst af van gesprekken met Athene.

