Moody's: herstel Europese luchtvaart niet voor 2023

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Europese luchtvaart zal op z'n vroegst in 2023 zijn hersteld van de klappen door het coronavirus. Volgens kredietbeoordelaar Moody's kunnen de passagiersaantallen op Europese luchthavens pas dan weer terug zijn op het niveau van voor de crisis.

Moody's schrijft verder dat het herstel binnen de sector verschillend zal verlopen, met veel onzekerheid over het tempo. Zo zullen binnenlandse vluchten waarschijnlijk eerder herstellen dan internationale vluchten, denkt het bureau. Moody's spreekt van "ongekende" klappen door de virusuitbraak voor de Europese luchtvaart.

Paris Aéroport, de exploitant van de luchthavens Parijs-Charles de Gaulle en Parijs-Orly, zei maandag nog dat wordt verwacht dat pas tussen 2024 en 2027 het aantal reizigers op de Parijse vliegvelden weer het niveau zal hebben bereikt van 2019.

Brancheorganisatie IATA meldde dat het wereldwijde luchtvervoer naar verwachting in 2024 de crisis weer te boven zal zijn. Eerder werd gerekend op 2023. Tot dusver verloopt het herstel in de sector teleurstellend, zegt IATA.

IATA denkt verder dat er minder zakenreizen zullen zijn, onder meer omdat er ook straks meer zal worden vergaderd via videoverbindingen. Het herstel van vakantiereizen is afhankelijk van vertrouwen van consumenten dat de virusuitbraak onder controle is, stelt de brancheorganisatie.

