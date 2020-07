Onderzoek naar Facebook vertraagd door Europese rechtszaak

dinsdag 28 juli 2020 , 13:17

© Mohammed Hassan

LUXEMBURG (ANP/BLOOMBERG) - Een onderzoek van de Europese Commissie naar Facebook loopt vertraging op door een besluit van het Gerecht van de Europese Unie. Verzoeken van de commissie om informatie, die volgens het socialemediaplatform "zeer gevoelige persoonlijke" gegevens van werknemers bevat, zijn voorlopig geschorst.

Het vorig jaar ingestelde onderzoek richt zich op de manier waarop Facebook omgaat met data van gebruikers en op marktpraktijken van de Amerikaanse techgigant die mogelijk in strijd zijn met de Europese mededingingsregels.

Facebook stelt dat aanvullende informatieverzoeken van de Brusselse autoriteiten van "uitzonderlijk brede aard" zijn en vroeg het gerecht eerder deze maand om opschorting. De president van het gerecht bepaalde vervolgens dat eerst zeker moet zijn dat de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie is gewaarborgd.

Facebook heeft de EU aangeboden de gevoelige informatie in een beveiligde digitale omgeving te tonen, maar dat werd volgens een bron geweigerd. Als het gerecht beide partijen heeft gehoord, volgt een definitieve uitspraak over het opschortingsverzoek van Facebook. Beroep bij het Europees Hof van Justitie is dan nog mogelijk.

