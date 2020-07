Duitsland stuurt fregat om Libië-embargo te handhaven

dinsdag 28 juli 2020 , 4:33

WILHELMSHAVEN (ANP/DPA) - Duitsland stuurt volgende week een fregat naar de Middellandse Zee om de missie van de Europese Unie, die toeziet op het wapenembargo van de VN voor Libië, te versterken. Volgens persbureau DPA zullen 250 man aan boord van het schip Hamburg zijn dat half augustus op de plek van bestemming aankomt.

Ruim een maand geleden drong EU-buitenlandchef Josep Borrell er tijdens een video-overleg met de EU-defensieministers op aan meer bij te dragen aan de missie. Operatie Irini heeft in de Middellandse Zee nu twee schepen en drie vliegtuigen tot haar beschikking. Te weinig, oordeelde Borrell toen.

Irini heeft tot doel het door oorlog verscheurde land in Noord-Afrika te stabiliseren en het door de VN geleide vredesproces te ondersteunen. Naast wapensmokkel moet ook oliesmokkel worden voorkomen.

In Libië woedt een burgeroorlog sinds de omverwerping van Muammar al-Gaddafi in 2011. De regeringstroepen krijgen steun van Turkije, hun tegenstanders van Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en Rusland. Alle pogingen om in het conflict te bemiddelen zijn tot dusver mislukt.

