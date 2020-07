Anticorruptieofficier naar Europees Openbaar Ministerie

maandag 27 juli 2020 , 18:42

BRUSSEL/LUXEMBURG (ANP) - Officier van justitie Daniëlle Goudriaan wordt de Nederlandse aanklager bij het Europese Openbaar Ministerie (EOM). Zij is momenteel coördinator corruptiebestrijding bij het OM in Nederland, maar gaat de komende drie jaar aan de slag bij het hoofdkwartier van het EOM in Luxemburg.

De Europese Unie heeft maandag uit alle 22 deelnemende EU-landen een openbaar aanklager benoemd. Vorig jaar werd de Roemeense corruptiebestrijder Laura Kövesi al gekozen tot de eerste hoofdofficier van justitie.

Het EOM gaat zich onder meer bezighouden met de bestrijding van corruptie, grensoverschrijdende btw-fraude boven de 10 miljoen euro en misbruik van EU-fondsen. De officiële aftrap staat eind dit jaar gepland.

De aanklagers hebben de supervisie over de onderzoeken en de vervolging, de rechtszaken vinden plaats in de lidstaten. Zij worden in principe benoemd voor zes jaar, maar bij de start is ervoor gekozen de aanklagers uit acht lidstaten een termijn van drie jaar te geven. Nederland bleek daar bij de loting onder te vallen.

De lidstaten besloten tot de oprichting van een onafhankelijk Europees vervolgingsorgaan omdat nationale autoriteiten strafbare feiten rond EU-middelen lang niet altijd voortvarend aanpakken. Bovendien houden hun bevoegdheden op bij de landgrens.

De Tweede Kamer trok in 2013 trok nog een zogenoemde gele kaart tegen Brussel vanwege het EOM-plan. Polen, Hongarije, Zweden, Denemarken en Ierland hebben ervoor gekozen niet mee te doen aan het EOM.

