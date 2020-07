President Bundesbank kritisch over coronasteunpakket EU

zondag 26 juli 2020 , 14:39

© Jakob_F

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - De voorzitter van de Bundesbank, de Duitse centrale bank, heeft zich kritisch uitgelaten over het coronasteunpakket dat de Europese Unie overeengekomen is. Jens Weidmann benadrukte tegenover Funke Mediengruppe dat de steun eenmalig moet zijn en "niet moet betekenen dat de Europese Unie op grote schaal schulden aangaat voor de reguliere financiering".

De 750 miljard euro voor het steunpakket gaat de Europese Unie zelf lenen op de kapitaalmarkt. "Het is belangrijk dat de steunmaatregelen beperkt zijn, zodat ze na een bepaalde tijd automatisch aflopen en de publieke financiën zich weer stabiliseren."

Het optuigen van dat steunpakket was de juiste stap, aldus Weidmann, om zo de gevolgen van de coronacrisis te beteugelen. Wel vindt de centralebankpresident, die ook bestuurder is van de Europese Centrale Bank (ECB), dat een controlemechanisme noodzakelijk is. Op die manier weet de EU zeker dat deelstaten het steungeld verstandig en efficiënt inzetten.

