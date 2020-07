Macron wil EU-sancties na 'provocaties' op Middellandse Zee

donderdag 23 juli 2020 , 11:59

PARIJS/ATHENE (ANP/DPA/RTR) - President Emmanuel Macron dringt aan op Europese sancties tegen partijen die de territoriale wateren van Griekenland en Cyprus in het oosten van de Middellandse Zee schenden. "Het zou een grote fout van de EU zijn daar niet op te reageren. De EU doet vrijwel niets terwijl Turkije en Rusland zich er steeds meer manifesteren en met elkaar rivaliseren."

Macron sprak tijdens de ontvangst van zijn Cypriotische ambtgenoot Nikos Anastasiades. De veiligheid in de Europese regio mag volgens Macron niet aan derden worden overgelaten en Frankrijk zal dat ook niet toestaan.

Turkije speurt al geruime tijd onder de oostelijke Middellandse Zee naar olie- en gasvoorraden, ook in Cypriotische en Griekse wateren. Dat heeft tot grote spanningen geleid. Talrijke Griekse en Turkse marineschepen belagen elkaar onder meer in de Egeïsche Zee. De Griekse publieke omroep berichtte dat de spanning donderdag iets lijkt te zijn afgenomen, nadat de Duitse bondskanselier Angela Merkel telefoongesprekken had gevoerd met de Turkse president Erdogan en de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis.

De Europese Unie heeft al gewaarschuwd dat Turkije de schepen die naar energiebronnen zoeken onmiddellijk moet weghalen uit de exclusieve Europese wateren. Turkije bestrijdt dat er bijvoorbeeld rond Kreta zulke exclusieve wateren bestaan. Bij Cyprus schendt Turkije de wateren met het argument dat het de belangen van Noord-Cyrpus vertegenwoordigt. Turkije bezette Noord-Cyprus in 1974 en claimt dat dit een onafhankelijke staat is. Officieel is heel Cyprus lid van de EU.

