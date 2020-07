Oekraïense premier Shmyhal op bezoek in Brussel

donderdag 23 juli 2020 , 10:31

Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - De Oekraïense premier Denys Shmyhal is vandaag op bezoek in Brussel. Het is zijn eerste werkbezoek sinds hij begin maart premier is geworden van het land. Shmyhal wilde dat zijn eerste werkbezoek als premier naar Brussel zou zijn, als blijk van inzet in de relatie tussen de EU en Oekraïne.

Shmyhal zal tijdens zijn bezoek formeel de Europese noodlening van 1,2 miljard euro ter financiële ondersteuning tegen de coronacrisis ontvangen. Dit brengt het totaal aan financiële hulp die de EU aan Oekraïne heeft verleend op 5 miljard euro, de meeste hulp die de Europese Unie ooit aan een partnerland heeft verleend. Ook zal Shmyhal vice-voorzitters van de Europese Commissie Frans Timmermans en Valdis Dombrovskis ontmoeten.

Het bezoek van de premier vindt plaats ondanks controversies in het land. Zo heeft de EU kritisch gereageerd op het recente ontslag van de gouverneur van de centrale bank van Oekraïne. Dit leidde vanuit de EU tot de vraag of de regering van president Zelenskiy wel in staat zou zijn om de nodige hervormingen in het land te kunnen doorvoeren. Shmyhal zegt dat de regering hard werkt om de hervormingen door te voeren om aan de Europese standaard te voldoen.

Bron: Politico

