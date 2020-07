Europees Parlement in debat over akkoord van EU-leiders

woensdag 22 juli 2020 , 14:06

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement houdt donderdag een speciale plenaire zitting in Brussel over het akkoord dat de EU-leiders dinsdagmorgen bereikten over de meerjarenbegroting (MFK) en het coronaherstelfonds. EU-president Charles Michel en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zullen aan de tand worden gevoeld over de uitkomst van de marathontop. De 27 hebben afgesproken de komende zeven jaar 1074 miljard euro in de unie te steken en 750 miljard euro aan subsidies en leningen te besteden aan het economisch herstel van de coronacrisis.

Het EU-parlement moet de nieuwe begroting voor de jaren 2021 tot en met 2027 goedkeuren. In een verklaring waarschuwt het onderhandelingsteam van het parlement dat het "kritisch is op essentiële delen van het compromis". Voorzitter David Sassoli dreigt dat als aan bepaalde eisen van het parlement "onvoldoende wordt voldaan", het MFK niet wordt goedgekeurd.

Zo heeft het parlement meermaals opgeroepen een einde te maken aan de jaarlijkse kortingen die een aantal netto-betalers, waaronder Nederland, op de EU-afdracht krijgt. De EU-leiders hebben er echter niet alleen mee ingestemd die kortingen te behouden maar staan juist verhogingen voor onder meer Nederland toe. Ook moet de EU meer nieuwe eigen middelen invoeren. "Een plastictaks is niet genoeg", aldus de onderhandelaars.

Daarnaast wil het parlement meer Europese actie op het gebied van volksgezondheid, onderzoek, digitalisering, jeugd en klimaatverandering, en een duidelijker mechanisme om EU-subsidies te verminderen of stoppen voor lidstaten die de rechtsstaat met voeten treden. "We hebben maatregelen nodig om grondrechten in de EU te garanderen", aldus Sassoli.

Na het debat wordt gestemd over een resolutie.

