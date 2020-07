Begrotingstekort eurozone neemt toe door corona

woensdag 22 juli 2020 , 11:26

LUXEMBURG (ANP) - Het begrotingstekort van de eurozone is in het eerste kwartaal van dit jaar flink toegenomen omdat overheden veel geld vrijmaken om de coronacrisis te bestrijden. Dat komt naar voren uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Het begrotingstekort van de gehele eurozone van negentien landen steeg naar 2,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van het eurogebied, van een tekort van 0,7 procent van het bbp in het vierde kwartaal van 2019. Daarmee ligt het tekort op het hoogste niveau sinds het tweede kwartaal van 2015, aldus Eurostat. Voor de gehele Europese Unie werd een tekort gemeten van 2,3 procent.

Eurostat schrijft daarnaast dat de overheidsuitgaven van de eurolanden als percentage van het bbp in het eerste kwartaal stegen naar 49,2 procent, van 47,1 procent in het voorgaande kwartaal.

Het statistiekbureau meldde verder dat de staatsschuld van de eurolanden in het eerste kwartaal gemiddeld lag op 86,3 procent van het bbp van de eurozone. Dat was 84,1 procent eind vorig jaar. Eurostat verwacht dat in het tweede kwartaal de schuld sterk zal oplopen omdat landen vele miljarden hebben geleend om de coronacrisis te weerstaan, terwijl de economie juist krimpt. De Europese begrotingsregels schrijven een schuld van maximaal 60 procent van het bbp voor en een overheidstekort van maximaal 3 procent, maar wegens de crisis laat Brussel die criteria voorlopig los.

