Luchtvaart dringt aan op coronatests om weer op VS te vliegen

dinsdag 21 juli 2020 , 19:26

WASHINGTON (ANP/RTR) - Grote Europese en Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen willen weer passagiers kunnen vervoeren tussen Europa en de Verenigde Staten. Daarom roepen ze de autoriteiten in Brussel en Washington op om samen te werken aan gemeenschappelijke testen van vliegtuigpassagiers op Covid-19. Daarmee zou de reizigersstroom weer op gang kunnen worden gebracht.

American Airlines, United Airlines, Lufthansa en International Airlines Group (IAG), het moederbedrijf van Iberia en British Airways, hebben hiervoor samen een brief opgesteld. Die hebben ze verstuurd aan de Amerikaanse vicepresident Mike Pence en Ylva Johansson, de eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken.

Door de coronacrisis is Europa op slot voor de meeste Amerikanen, en omgekeerd de VS voor de meeste Europeanen. Onderling overleg heeft nog niet tot heropening van de grenzen geleid. "We erkennen dat testen een aantal uitdagingen met zich meebrengt, maar we zijn van mening dat een proef-testprogramma voor de trans-Atlantische markt een uitstekende gelegenheid zou kunnen zijn voor de overheid en de industrie om samen te werken en manieren te vinden om obstakels te overwinnen", stellen de luchtvaartmaatschappijen.

