Reacties van Europese leiders en EP-leden op het EU-akkoord

dinsdag 21 juli 2020 , 11:49

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC) - Nadat er vandaag tussen EU-leiders een akkoord over de nieuwe EU- begroting en het herstelfonds werd gesloten, stroomden de reacties binnen. In het akkoord werd afgesproken dat het herstelfonds van 750 miljard euro wordt verdeeld in een deel van 390 miljard dat bestemd is voor subsidies. Het andere deel van 360 miljard euro is bestemd voor leningen.

Volgens de Italiaanse premier Conte is het akkoord over het herstelfonds 'de belangrijkste economische beslissing sinds de invoering van de euro'. Zijn Spaanse collega Pedro Sánchez noemde het akkoord 'geweldig voor Europa en Spanje'. António Costa van Portugal sprak van een 'goede deal'.

De Franse president Emmanuel Macron meende dat de onderhandelingen duidelijk maakten dat er een grote verdeeldheid bestaat tussen de Europese landen. Angela Merkel is tevreden met het akkoord, maar voorziet lastige onderhandelingen met het Europees Parlement.

Verschillende Nederlandse Europarlementariërs hebben al kritisch gereageerd op het akkoord. Zo waren Bas Eickhout (GroenLinks) en Agnes Jongerius (PvdA) kritisch op de bezuinigingen op klimaat en gezondheid. Volgens CDA-parlementariër Esther de Lange zijn de voorwaarden over het verbeteren van de rechtsstaat in het akkoord niet of nauwelijks aanwezig.

De besprekingen met het Europees Parlement over het herstelfonds en de nieuwe begroting vinden later deze week plaats.

Bron: NOS, ANP, de Volkskrant, Trouw

Terug naar boven