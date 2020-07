EC-voorzitter over marathonoverleg: het gaat de goede kant op

maandag 20 juli 2020 , 14:29

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP/DPA) - De voorzitter van de Europese Commissie heeft hoge verwachtingen van de vierde dag van het marathonoverleg in Brussel. "Ik heb de indruk dat Europese leiders echt een akkoord willen", zei Ursula von der Leyen. "Ik ben positief over vandaag. We zijn er nog niet, maar het gaat de juiste kant op."

De leiders van de 27 EU-lidstaten steggelen al dagen over de meerjarenbegroting en het daaraan gekoppelde coronafonds. Von der Leyen, hoofd van het dagelijks bestuur van de EU, zei dat de beslissende fase van het overleg nu aanbreekt. "We hebben een oplossing nodig. Europese burgers hebben een oplossing nodig. De Europese Unie heeft een oplossing nodig", benadrukte ze. Een akkoord is volgens haar noodzakelijk om de coronacrisis te kunnen doorstaan en te zorgen dat Europa klaar is voor de toekomst.

