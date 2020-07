EU-president vraagt leiders "onmogelijke missie te volbrengen"

maandag 20 juli 2020 , 0:34

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - EU-president Charles Michel heeft in een emotionele oproep de EU-leiders aangespoord een deal te sluiten over de meerjarenbegroting (MFK) en het daaraan gekoppelde herstelfonds voor de lidstaten die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis. "Ik wens dat de Europese kranten koppen dat de EU een onmogelijke opgave heeft volbracht", hield hij ze bij het diner zondagavond volgens ingewijden voor. "Of willen we het gezicht van een zwak Europa tonen, ondermijnd door wantrouwen?"

Premier Mark Rutte en zijn collega's touwtrekken sinds vrijdagmorgen voornamelijk over het fonds dat aanvankelijk 750 miljard euro zou bedragen. Daarvan zou 500 miljard beschikbaar komen via subsidies, die niet hoeven worden terugbetaald, en 250 miljard aan leningen, die moeten worden afgelost. Michel somde daarop een reeks voorstellen op die hij heeft aangepast om aan onder meer Nederlandse eisen en wensen tegemoet te komen.

De hele dag door vlogen verwijten over en weer. Premier Rutte, die als de 'bad guy' wordt beschouwd die een akkoord onmogelijk maakt met zijn stugge opstelling en harde eisen, kreeg van verschillende kanten en om verschillende redenen de wind van voren.

"Ik heb aandachtig naar elk van jullie geluisterd", zei Michel. "Ik heb voor iedereen het grootste respect getoond", besloot de Belgische oud-premier en kondigde daarop een pauze aan. De onderhandelingen zullen naar verwachting de hele nacht voortduren.

Terug naar boven