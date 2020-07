Macron en Merkel "kribbig weggelopen" uit overleg met Rutte

zondag 19 juli 2020 , 3:34

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron zijn zaterdagnacht in Brussel tijdens de EU-top "kribbig" weggelopen uit overleg met premier Mark Rutte en zijn Oostenrijkse, Deense, Zweedse en Finse 'zuinige' bondgenoten. Rutte erkende dat na afloop van de tweede dag waarop de 27 EU-leiders onderhandelden over de meerjarenbegroting en het beoogde coronafonds. De spanning over de volgens ingewijden blijvend stugge houding van Rutte was zo hoog opgelopen dat Macron dreigde in zijn vliegtuig naar huis te stappen. Zondag wordt desondanks verder onderhandeld in de hoop een akkoord te bereiken.

De zeven leiders waren na het diner van de 27 bij elkaar gaan zitten om, samen met EU-president Charles Michel en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, te bespreken of een akkoord binnen bereik ligt en hoe de gesprekken zouden kunnen "landen". Er zijn wel vorderingen gemaakt maar de posities liggen nog ver uiteen. Op gegeven moment zijn Merkel en Macron "kribbig de zaal uitgelopen", zei Rutte, maar volgens hem was hij "niet de enige oorzaak" waarom ze dat deden.

De Duitse delegatie verklaarde zaterdagnacht dat het "te vroeg is om te kunnen zeggen of er zondag een oplossing zal zijn. Maar het is de moeite waard om verder te werken want er is brede wil bij de lidstaten om oplossingen te vinden."

Voor de top waren aanvankelijk alleen de vrijdag en zaterdag gereserveerd. Rutte: "Uit het feit dat we door blijven praten blijkt dat we optimistisch zijn. We gaan zondag om 12 uur verder en ik verwacht dat er dan nieuwe voorstellen zullen zijn." Zo wil hij meer korting op de jaarlijkse EU-afdracht, moet de voorgestelde omvang van de meerjarenbegroting (2021 - 2027) van 1074 miljard euro omlaag, willen de zuinige landen dat de steun uit het herstelfonds van 750 miljard meer via leningen dan subsidies worden verstrekt, en wil hij subsidies koppelen aan het naleven van de rechtsstaat.

Michel heeft inmiddels al een aantal handreikingen gedaan naar de 'zuinige vier' landen waar Finland zich inmiddels bij lijkt te hebben aangesloten.

