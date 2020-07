EU-leiders buigen zich zondag over nieuw voorstel herstelplan

zaterdag 18 juli 2020 , 22:10

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De regeringsleiders die het in Brussel proberen eens te worden over de EU-begroting en het coronafonds, zijn zaterdagavond aangeschoven aan het diner. EU-president Charles Michel zal ze over de laatste stand van zaken inlichten na de hele dag urenlange onderhandelingen in kleine groepjes. Die hebben volgens ingewijden voor toenadering gezorgd, maar er liggen nog grote meningsverschillen. Na het dessert wil Michel de boel opbreken en zondag weer vers beginnen met een nieuw compromisvoorstel waaraan de experts de hele nacht zullen werken.

Een belangrijke eis van Nederland, de mogelijkheid om met een veto subsidies uit het herstelfonds te blokkeren als de ontvanger verzuimt te hervormen, vindt inmiddels meer ingang. Premier Mark Rutte leek vrijdagavond nog de stemming te bederven door daaraan vast te houden, maar EU-president Charles Michel nam elementen van het voorstel over. Over de omvang van het herstelfonds bestaat echter nog veel onenigheid.

Rutte sprak zaterdag in wisselend groepsverband onder leiding van Michel met onder andere zijn Duitse, Franse, Spaanse, Italiaanse en Portugese tegenhangers, en zijn bondgenoten van Denemarken, Oostenrijk, Zweden en Finland.

