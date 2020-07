Hof: Nederlandse transportbedrijven mogen 'Cyprusroute' niet meer gebruiken

vrijdag 17 juli 2020 , 15:39

DEN HAAG (PDC) - Het Europees Hof van Justitie verbiedt de zogenaamde Cyprusroute, die gebruikt wordt door Nederlandse transportbedrijven om op een goedkope manier (Nederlandse) internationale chauffeurs in te zetten. Formeel zijn de chauffeurs in dienst bij een bemiddelaar op Cyprus, waardoor hun werkgever de lagere Cypriotische sociale premies hoeft te betalen.

Er wordt bij de constructie handig gebruikgemaakt van Europese regels: werkgevers met werknemers die minder dan 25 procent van hun tijd in hun thuisland werken, moeten premies afdragen in het land waar het bedrijf zelf gevestigd is. Het Hof heeft in zijn uitspraak echter aangegeven dat de regels niet bedoeld zijn voor zulke kunstmatige instructies.

